Міноборони: Росія має намір створити в Донецьку центр для вербування бойовиків у Сирію

Про це заявили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що командування ЗС РФ вживає заходів із вербування осіб для служби за контрактом у Сирії з використанням рекрутингових центрів на території Росії.

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"Крім того, прийнято рішення створити подібний центр в окупованому Донецьку із завданням підбору і підготовки найманців, які мають досвід бойових дій, для направлення у Сирію", - йдеться у повідомленні.

Раніше в ГУ розвідки Міноборони повідомили, що пілоти російської авіації нелегально перевозять до Сирії продукти харчування та алкоголь з метою подальшої їхньої реалізації.