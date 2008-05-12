МЗС Росії зреагував на заборону Лужкову в`їжджати до України

Коментар Департаменту інформації і преси МЗС Росії у зв`язку із забороною на в`їзд на територію України мерові Москви Ю.М.Лужкову розміщений на сайті Міністерства.

Запитання: Влада України заявила про заборону на в`їзд на територію України мерові Москви Ю.М.Лужкову. Якою буде реакція російської сторони?

Коментар: У Москві з подивом сприйняли рішення української влади про заборону Ю.М.Лужкову на в`їзд в Україну.

Мерові Москви невиправдано інкримінується якесь зазіхання на територіальну цілісність України.

Ю.М.Лужков ніколи не припускався недружніх висловів щодо України. Він своїми практичними діями активно сприяє розвиткові відносин між двома державами. Ю.М.Лужков висловив лише думку, яка, до речі, збігається з точкою зору більшості росіян, які болісно сприйняли розпад СРСР, що, як видається, жодним чином не є замахом на суверенітет України.

У всій цій непристойній історії особливо насторожує таке: українська сторона укотре відмовляє російським громадянам в праві висловлювати свої погляди на наше спільне минуле і знову повернулася до хибної практики складання «чорних списків», обмежуючи в`їзд на територію України окремим громадянам Російської Федерації.

Зазначене рішення української влади розцінюємо як недружній крок, що йде врозріз з обопільними зусиллями з вибудування атмосфери довіри і взаєморозуміння в російсько-українських відносинах.