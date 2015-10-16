Генштаб РФ: У ІДІЛ воює багато колишніх офіцерів іракської армії часів Саддама Хусейна

Про це він розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді».

«Говорячи про ІДІЛ, не треба уявляти собі, що це звичайні бандити, набрід, тільки з автоматами, з довгими кинджалами, які нічого не вміють, як відрізати голови. Вони вміють воювати, вони удосконалили різні тактичні прийоми, які напрацювали під час бойових дій проти іракської армії, проти сирійської армії. І часом вельми успішно ці прийоми застосовують», - розповів Картаполов.

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За його словами, в лавах «Ісламської держави» воює багато колишніх офіцерів іракської армії часів Саддама Хусейна.

«Ці офіцери мають досить високими навичками і знаннями, вони здатні організувати і навчити людей. Тому окремі загони підготовлені дуже непогано», - пояснив він.

Він також розповів, що терористи отримали багато зброї зі складів іракської і сирійської армії, включаючи американські танки «Абрамс», бронетранспортери, артилерійські системи та ін.