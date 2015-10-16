Туреччина відмовилася залишати у себе мігрантів із Сирії в обмін на гроші ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ферідун Сінірліоглу, його слова наводить Reuters.

Відповідаючи на питання журналістів, Сінірліоглу зазначив, що Анкара виступає за створення зон безпеки всередині країн, звідки біжать вимушені переселенці. Глава турецького МЗС заявив, що угоду з ЄС щодо вирішення кризи з біженцями знаходиться лише на стадії обговорення. За словами міністра, він намагався переконати європейців, що тільки лише зміцнення кордонів не дозволить вирішити всієї проблеми, передає Lenta.ru.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив європейських чиновників у тому, що вони надто пізно усвідомили масштаб проблеми з біженцями. Він також додав, що якщо криза з мігрантами не може бути вирішена без участі Туреччини, то її цілком можна було б прийняти в Євросоюз.

Раніше 16 жовтня повідомлялося, що Євросоюз пообіцяв Туреччині 3 мільярди євро і полегшення візового режиму в обмін на допомогу Анкари у вирішенні ситуації з біженцями, до того ж передбачалося реанімувати переговори про можливий вступ Туреччини в Євросоюз.