Путін попередив президентів країн СНД про можливі вторгнення бойовиків з Афганістану

Виступаючи в Казахстані на Раді глав держав СНД, Володимир Путін заявив, що ситуація в Афганістані близька до критичної, передає "Голос Америки" з посиланням на Reuters .

Читайте такожОбама оголосив про уповільнення виведення військ з Афганістану

"Терористи різних мастей набирають все більше впливу і не приховують планів щодо подальшої експансії, – пояснив він. - Одна з цілей - прорватися в Центрально-Азійський регіон. Нам важливо бути готовими злагоджено реагувати на такий сценарій".

Афганістан має спільний погано захищений кордон з Туркменістаном, Узбекистаном і Таджикистаном, який є джерелом поставок в Росію наркотиків і предметом давнього занепокоєння Москви.

Російський президент знову озвучив тривоги з приводу громадян Росії, які воюють на боці "Ісламськоїдержави" в Сирії. "Ми, звичайно, не можемо допустити, щоб вони отриманий сьогодні в Сирії досвід пізніше застосовували б у нас вдома", – сказав він.

Крім цього Володимир Путін закликав забезпечити ефективну роботу Антитерористичного центру СНД і "уважно стежити за станом справ біля зовнішніх кордонів співдружності".

За підсумками засідання лідери колишніх радянських республік погодилися створити спільну цільову групу щодо захисту зовнішніх кордонів СНД в кризових ситуаціях.