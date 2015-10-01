Афганські військові повернули контроль над містом Кундуз

04:51, 01 жовтня 2015
Світ
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Афганські військові повернули під свій контроль велике місто Кундуз, яке таліби захопили у понеділок. 

REUTERS

"Афганські силовики вже контролюють Кундуз. Зараз проводиться зачистка міста від терористів, які зазнали важких втрат", - повідомив в четвер вранці прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Седік Седіккі, передає ТСН з посиланням на CNN.

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Як повідомляв УНІАН, на днях бойовики радикального руху "Талібан" повністю захопили місто Кундуз на півночі Афганістану. Вчора спецназ з коаліції НАТО в Афганістані вступив у бій з талібами біля міста Кундуз, який був захоплений «Талібаном» на цьому тижні

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