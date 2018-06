Афганські військові повернули контроль над містом Кундуз

"Афганські силовики вже контролюють Кундуз. Зараз проводиться зачистка міста від терористів, які зазнали важких втрат", - повідомив в четвер вранці прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Седік Седіккі, передає ТСН з посиланням на CNN.

AFG Special Security Forces now controls Kunduz City, it is retaken and being cleared from terrorists, heavy causality to the enemy