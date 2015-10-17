Генсек ООН: кожен п'ятий житель країн, що розвиваються, живе на менш ніж $1,2 в день

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун до Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначається сьогодні, повідомляє Центр новин ООН.

Читайте такожКитай планує виділити 12 мільярдів доларів країнам, що розвиваються"За період із 1990 по 2010 рік із крайньої бідності вирвалося щонайменше 700 млн осіб. Незважаючи на ці грандіозні успіхи, кожен п'ятий житель регіонів, що розвиваються, а це 1,22 млрд людей, живе менш ніж на $1,25 на день, а 2,4 млрд людей обходяться $2 на день", - йдеться в посланні Пан Гі Муна.

Генсек ООН зазначив, що з початку фінансової кризи розрив між багатими і знедоленими став ще більш виразним, ніж раніше.

Він також вважає, що кричуща дискримінація стосовно жінок і дівчат серйозно гальмує процес розвитку.

Пан Гі Мун нагадав, що викорінення бідності є одним із головних завдань нового Порядку денного ООН у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. "Вкорінені злидні й забобони, а також величезний розрив між багатими й знедоленими можуть зруйнувати саму структуру суспільства та призвести до нестабільності. Там, де панує бідність, люди пригнічені. Життя, спотворене убогістю, жорстоке... й часто обривається занадто рано", - сказав генсек ООН.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, заснований Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році, щорічно відзначається 17 жовтня.