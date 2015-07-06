Дослідження: до кінця року на порозі бідності опиняться 32% українців

Про це йдеться в представленому в Києві проекті Національної доповіді "Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ). Україна: 2000-2015", підготовленому за підтримки Програми розвитку ООН в Україні Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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За словами директора Інституту демографії та соцдосліджень Елли Лібанової, "всуперед очікуванням нам не вдалося подолати бідність. Причому, якщо в перший період розвитку цього 15-річчя ми досягли значного прогресу, то після кризи 2008-2009 років усе почало погіршуватися і, чесно кажучи, я не зовсім розумію, як сьогодні ми зможемо зламати цю тенденцію. Хоча рекомендації ми, безперечно, підготовували".

Згідно з дослідженням, в Україні, зокрема цього року очікується зростання рівня бідності до 32% проти цільового орієнтиру, визначеного відповідно до поставлених цілей у 7%.

Зазначається, що внаслідок економіко-політичної кризи 2014 року значна частина населення України стала біднішою через інфляцію, втрату роботи або необхідність втекти від збройного конфлікту на сході країни.

"Подальші події призвели до погіршення значень показника: у 2015 році очікується зростання рівня бідності до 32% проти цільовий орієнтир - 7%. Тривалий час відбувалося поступове зменшення частки бідних, але нині очікується повернення до значень попередніх років, зокрема до позначення 3,5% за підсумками 2015 року", - йдеться у проекті доповіді.

Згідно зі статистичними даними, сім'ї з дітьми становлять головну групу бідного населення і є найбільш вразливими до соціально-економічної ситуації в країні. "Так, кожне третє домогосподарство з дітьми знаходиться за межею бідності. Наявність однієї дитини підвищує ризик бідності за відносним критерієм на 17%, а наявність трьох та більше дітей - вже на 42%", - йдеться у документі.

Разом з тим, початковий період реалізації Цілей розвитку тисячоліття характеризується значними успіхами у подоланні бідності. Зокрема за рівнем фактичного прожиткового мінімуму з 2000 року масштаби бідності скоротилися з 71,2% до 22,1% у 2013 року.

Згідно з дослідженням, 3,5% населення України є бідними за абсолютним критерієм, у 2000 році – 11,9% (за рівнем споживання менше $5 на людину на добу за паритетом купівельної спроможності).

"З усіх цілей ми найкращих результатів досягли у плані покращення здоров’я населення. Певною мірою вдалося поліпшити екологічну ситуацію. Але практично не вдалося нам забезпечити якісну освіту впродовж життя – це дуже важливий етап, і тут у нас провал… Нам (також) не вдалося досягти повністю гендерної рівності", - зазначила Елла Лібанова.

Справка. Україна готує висновки по семи цілях: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу, започаткування тенденції до скорочення їхніх масштабів, сталий розвиток довкілля.

Доповідь розроблялась шляхом відкритого процесу, до якого долучились понад 40 провідних науковців і представників громадянського суспільства.