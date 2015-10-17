Вкрадений у Москві пам'ятник радянському актору Євгену Леонову розпиляли й здали в металобрухт

Про це повідомив представник ГУ МВС Москви Андрій Галіакберов, повідомляє РИА Новости.

За його словами, поліцейські виявили викрадений пам'ятник Леонову в пункті прийому кольорових металів.

Раніше повідомлялося, що поліцейські в Москві затримали п'ятьох підозрюваних у крадіжці пам'ятника Леонову, зображеному в образі персонажа "Доцента" з кінокомедії "Джентльмени удачі".

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"Співробітники УВС по Західному округу столиці в ході проведення оперативних заходів із підозрюваними у крадіжці встановили пункт прийому кольорових металів, в який було здано бронзову скульптуру у вигляді персонажа з к/ф "Джентльмени удачі"... На жаль, співробітники поліції виявили пам'ятник уже в розрізаному вигляді", — сказав Галіакберов.

Усі частини бронзової скульптури вилучено як речовий доказ. Проводяться необхідні слідчі дії. За даними правоохоронних органів, у понеділок слідство вийде до суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Скульптурну композицію з відомим радянським актором було вкрадено 16 жовтня з Мосфільмівської вулиці в Москві. Поліцейські порушили кримінальну справу за статтею "Крадіжка". Вартість пам'ятника, за даними поліції, оцінюється приблизно в 160 тис. рублів.

Як повідомляв УНІАН, скульптурна композиція з відомим радянським актором Євгеном Леоновим у вигляді персонажа "Доцента" з кінокомедії "Джентльмены удачи" була вкрадена з Мосфільмовської вулиці у Москві.