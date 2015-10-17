Медведєв вважає, що США відмовилися прийняти делегацію РФ через "державні інтереси"
15:15, 17 жовтня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відмова США прийняти російську делегацію, яка планувала провести переговори щодо сирійського питання, пов'язана з державними інтересами.
REUTERS
Таку думку він висловив в інтерв'ю програмі "Вести в суботу", повідомляє РИА Новости.
"Ви знаєте, я думаю, що людські відносини тут ні до чого, а попереду завжди йдуть інтереси", — підкреслив глава уряду РФ, відповідаючи на зауваження журналістів про те, що у нього достатньо хороші особисті стосунки з американським лідером Бараком Обамою.
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У той же час Медведєв зазначив, що вважає дивними дії влади США.
Як повідомляв УНІАН, США заявили, що не можуть прийняти делегацію на чолі з прем'єром Медведєвим, який планував обговорити координацію щодо боротьби з тероризмом, зокрема в Сирії.
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