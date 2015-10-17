Медведєв вважає, що США відмовилися прийняти делегацію РФ через "державні інтереси"

Таку думку він висловив в інтерв'ю програмі "Вести в суботу", повідомляє РИА Новости.

"Ви знаєте, я думаю, що людські відносини тут ні до чого, а попереду завжди йдуть інтереси", — підкреслив глава уряду РФ, відповідаючи на зауваження журналістів про те, що у нього достатньо хороші особисті стосунки з американським лідером Бараком Обамою.

Читайте такожУ США прокоментували відмову прийняти російську делегацію по Сирії

У той же час Медведєв зазначив, що вважає дивними дії влади США.

Як повідомляв УНІАН, США заявили, що не можуть прийняти делегацію на чолі з прем'єром Медведєвим, який планував обговорити координацію щодо боротьби з тероризмом, зокрема в Сирії.