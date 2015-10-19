Швейцарія заявила про свій військовий літак біля лайнера російської делегації

Про це заявив прес-секретар федерального департаменту Швейцарії з оборони, цивільної безпеки і спорту Пітер Міндер, передає РІА «Новости»..

«Для нас це абсолютно нормальна акція. Це був F/A-18 Швейцарії, вилетів з Білю о 10:20. Він перевірив номери російського літака, що прямує до Женеви. Це стандартна процедура, і ніякої «небезпечної близькості» не було», - сказав він.

За його словами, за рішенням збройних сил Швейцарії вибірково перевіряються і дипломатичні рейси, у тому числі з Росії, США і Франції.

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Раніше повідомлялося, що літак ВПС Франції небезпечно наблизився до лайнера з делегацією російського парламенту. Росія викликала посла Франції в Москві Жан-Моріса Ріпера для дачі пояснень з приводу інциденту.

У свою чергу Франція заявила, що літак належить Швейцарії і інцидент стався не в повітряному просторі Франції.