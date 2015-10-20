Пентагон сумнівається, що Росія буде здійснювати бомбардування в Іраку - Reuters

17:06, 20 жовтня 2015
Світ
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Новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд скептично розцінив ймовірність в найближчому майбутньому поширення ударів російських ВПС на Ірак.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, раніше іракський прем'єр-міністр Хейдар аль-Абаді заявив, що не заперечує проти нанесення російськими ВПС авіаударів по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) на іракській території.

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Як зазначається, Москва у свою чергу, обіцяла розглянути такий запит.

Але влада США, як зазначив Данфорд, отримала запевнення, що Ірак не звертався до Москви з подібним проханням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірак може попросити Росію про авіаудари по своїй території в рамках боротьби з "Ісламським державою".

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