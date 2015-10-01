Росія хоче надати учасникам операції у Сирії статус ветеранів бойових дій
Уповноважений з прав людини в РФ Елла Памфілова вважає, що військовослужбовцям, які беруть участь в операції в Сирії, повинен бути привласнений статус ветеранів бойових дій.
Памфілова нагадала про те, що в середу глава кремлівської адміністрації Сергій Іванов поінформував, що всі соціальні та фінансові питання, пов'язані із забезпеченням військовослужбовців-учасників операції, вирішені, передає ТАСС.
"Сподіваюся на це, зовсім не хотілося б, щоб повторилася неприваблива ситуація, як з тими, хто виконував свій обов'язок у Таджикистані, інших "гарячих точках", - зазначила Памфілова.
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У зв'язку з цим вона вважає, що військовослужбовці, задіяні в операції в Сирії, "повинні отримати статус учасників бойових дій". На думку Памфілової, відповідні поправки до закону про ветеранів повинні бути внесені вже зараз.
Вона пообіцяла, що як уповноважений з прав людини візьме це питання на особливий контроль.
Раніше УНІАН повідомляв, що понад 50 літаків і вертольотів увійшли до складу авіаційної групи Повітряно-космічних сил Росії, яка завдає авіаційних ударів на території Сирії.