Придністров`я заклало росіянам усю свою ”оборонку”

Влада Придністров`я домовилися з Росією про кредит в 150 мільйонів доларів під заставу підприємств оборонного комплексу, розташованих у республіці. Про це повідомляє агентство "Новини-Молдова" з посиланням на інтерв`ю заступника міністра промисловості Придністров`я Юрія Ганіна, надруковане в "Киевских ведомостях".

Кредити будуть видані в два етапи під гарантію уряду Придністров`я. У заставу будуть надані, зокрема, машинобудівні, електротехнічні та оборонні підприємства.

Як заявив на сторінках українського видання Юрій Ганін, в Тирасполі сподіваються, що кредит, який передбачається спрямувати на підтримку банків, а також п`ятий транш фінансової допомоги з Росії, буде наданий вже в серпні.

Раніше тижневик "Військово-промисловий кур`єр" оприлюднив список підприємств придністровського ВПК і продукції, що випускається на цих заводах. Основні підприємства розташовані в Бендерах. Серед них, завод "Прибор", де виробляються міномети і реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град"; заводи "ЕлектроМаші" і "Металлорукав" виробляють пістолети ПМ, ТТ, ПСМ, автомати АК, АКМ, бойовий комплект "Полісмен", протитанкові гранатомети СПГ-9.

На заводі ім. Кирова та заводі "Електроапаратний" у серійне виробництво запущені гранатомети "Бджола" і "Гном", переносні міномети "Катран" і "Василек", ПЗРК "Дуга".

Лента.ру

http://lenta.ru/news/2006/07/26/pridnestr/