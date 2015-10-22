США засуджують Росію за прийом президента Сирії Асада

Про це заявив офіційний представник Білого дому Ерік Шульц, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що червоний килим для прийому аль-Асада, який застосовував хімічну зброю проти власного народу, суперечить заявленій Росією меті про політичний перехід у Сирії», – зазначив Шульц.

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Як повідомляв УНІАН, президент Сирії Башар Асад у вівторок ввечері відвідав Москву, провів переговори з главою російської держави Володимиром Путіним. В переговорах у розширеному складі брали участь члени вищого керівництва РФ.