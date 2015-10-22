Асад повинен бути усунутим від влади, щоб припинити поповнення лав ІДІЛ - МЗС Саудівської Аравії
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявляє, що президент Сирії Башар аль-Асад повинен бути усунутим від влади, щоб припинити поповнення рядів іноземними бойовиками "Ісламської держави".
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови саудівського МЗС телеканалу Al Arabiya al-Hadath, яку він зробив у Відні після зустрічі з міністром закордонних справ Австрії.
На переконання аль-Джубейра, президент Сирії повинен бути усунутим від влади, щоб знищити угрупування бойовиків "Ісламської держави".
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Як зазначив голова МЗС Саудівської Аравії, Асад виступає своєрідним магнітом "який притягає іноземних бойовиків з усього світу, щоб воювати на боці Даеш ("Ісламської держави") проти режиму Асада".
"Ми обговорили ситуацію у Сирії та яким чином знайти мирне рішення конфлікту, яке гарантуватиме майбутнє для Сирії та призведе до перехідного періоду, яке не включатиме Башара аль-Асада", - заявив аль-Джубейр.