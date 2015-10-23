Олланд назвав головну проблему Сирії, нею виявився Асад

Про це президент Франції Франсуа Олланд заявив у п'ятницю, передає Reuters.

"Ми повинні працювати, щоб знайти політичне рішення. Башар аль-Асад не є рішенням, він - проблема", - сказав Олланд під час візиту до Афін.

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Франція вже неодноразово заявляла, що Асада не потрібно залучати до будь-яких переговорів щодо вирішення сирійського конфлікту.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу зазначив, що бажав би, щоб сирійський лідер залишився у Росії.

Учора міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявляє, що президент Сирії Башар аль-Асад повинен бути усунутим від влади, щоб припинити поповнення рядів іноземними бойовиками "Ісламської держави".