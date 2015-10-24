Залізнична аварія в ПАР: постраждали близько 120 осіб

Близько 120 пасажирів постраждали, коли поїзд не зміг зупинитися біля платформи в Йоганнесбурзі, аварія могла статися через неполадки в гальмівній системі, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцевий телеканал eNCA.

Інцидент стався біля станції Еннердейл (Ennerdale). За даними медиків, після того, як поїзд не зупинився біля платформи, пасажири стали вистрибувати на ходу.

"Коли прибули медики, вони виявили, що поїзд не зіткнувся і не зійшов з рейок. За деякими даними, заклинило гальма — причини цього ще належить з'ясувати — через що люди впали. В паніці, мабуть, деякі пасажири вистрибнули з потяга", — заявила телеканалу співробітник екстреної служби Кріс Бота.

"Після перерахунку постраждалих медики виявили, що за попередніми даними — 120 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", — додав він. Всі постраждалі були направлені в найближчі лікарні.

У червні понад 250 осіб постраждали в зіткненні поїздів на станції Буйсенс в південноафриканському Йоганнесбурзі. За даними агентства DPA, причиною аварії стала несправність світлофора.