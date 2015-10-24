Переговори голів МЗС щодо Сирії не принесли результатів

"Те, про що ми домовилися сьогодні — це провести консультації з усіма сторонами і прагнути до відновлення переговорів — сподіваюся, вже наступної п'ятниці, — в рамках розширеної зустрічі, для того, аби з'ясувати, чи існує обґрунтована загальна позиція для просування ефективного політичного процесу", — цитує госсексретаря США France Presse, передає Росбалт.

Керрі також повідомив, що чотиристоронні переговори щодо Сирії поновляться вже через тиждень, наступної п'ятниці. У переговорах брали участь глава МЗС РФ Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр і глава МЗС Туреччини Ферідун Синирліоглу.

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про необхідність розширити коло учасників переговорів.

"Наші подальші контакти ми закликали проводити в такому репрезентативному, представницькому форматі, який передбачає залучення ряду країн регіону, в тому числі, Ірану і Єгипту, заявив дипломат. Ці дві країни, на думку Лаврова, "багато в чому можуть вплинути на ситуацію".