В Туреччині у зіткненнях між поліцією та бойовиками "Ісламської держави" загинули 9 осіб

Протистояння розпочалися в понеділок вранці під час рейду правоохоронців, повідомляє Daily Sabah, пише Європейська правда.

Зокрема під час проведення поліцією обшуку одного з будинків, бойовиками ІДІЛ було підірвано вибухівку.

Внаслідок вибуху загинуло 2 поліцейських та ще четверо поранено.

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Після інциденту турецька поліція направила додаткові спецзагони, яким вдалося захопити живими трьох терористів.

Ще 7 бойовиків ІДІЛ були вбиті в рамках протистояння.

Нагадаємо, "Ісламська держава" є головним підозрюваним у здійсненні теракту в Анкарі 10 жовтня.

Як відомо, вранці 10 жовтня поблизу вокзалу в Анкарі, де мала відбутися антивоєнна акція, пролунали два вибухи. В результаті загинули більше ста людей, понад двісті отримали поранення.

Згідно з повідомленням поліції, приблизно 14 тис. осіб перебували в районі вибухів.

Влада кваліфікувала вибухи як теракт, вибухівку на місце трагедії міг пронести терорист-смертник.