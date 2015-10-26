"Не офіцер, не солдат. Ти найманець": у мережі з'явилося відеозвернення до росіян, які воюють у Сирії і на Донбасі

Варто зазначити, що на початку ролика запитується, що військовослужбовці РФ роблять у чужій країні: "Інтернаціональний борг? Що за борг такий, який змушує їхати в чужу країну, втручатися в життя чужих людей, вбивати мирних жителів на Донбасі, бомбити лікарні та міста в Сирії?"

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Разом з тим у відеозапису звучить заклик до солдатів зізнатися собі, що їм подобається вбивати і при цьому отримувати за це гроші.

"Ти думаєш, ти воїн-інтернаціоналіст? Допомагаєш братнім народам України та Сирії? Ні, ти не інтернаціоналіст, не офіцер, не солдат. Ти найманець. Знаєш, у чому різниця? Солдати захищають свій будинок, а найманці за гроші руйнують чужий", - йдеться в описі до відео на YouTube.