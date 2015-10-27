У Кремлі прокоментували повідомлення про загиблого в Сирії російського солдата
12:03, 27 жовтня 2015Світ
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Дмитро Пєсков запропонував уточнити цю інформацію в Міноборони РФ.
Дмитро Пєсков / www.baltinfo.ru
Про це розповів журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
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"Ні, я нічого про це не знаю. Я думаю, що це потрібно уточнити в Міністерстві оборони", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка, досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.
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