У Кремлі прокоментували повідомлення про загиблого в Сирії російського солдата

Про це розповів журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Ні, я нічого про це не знаю. Я думаю, що це потрібно уточнити в Міністерстві оборони", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка, досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.