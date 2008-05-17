Україна готова стратегічно співпрацювати з Грузією щодо ПДЧ і НАТО

Україна готова стратегічно співпрацювати з Грузією з приєднання до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, однак не ставить за мету одночасне приєднання разом з Грузією.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН.

“Очевидно, що між нашими країнами з цього питання ведеться конструктивний діалог, зокрема, й на експертному рівні. У свою чергу, кожна з країн розуміє, що все-таки ми рухаємося кожен своїм шляхом. Незважаючи на те, що стратегічні євроатлантичні інтереси в нас і в Грузії збігаються, деякі речі тактичного характеру можуть бути різними”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що з одного боку, в Грузії більш високий рівень підтримки приєднання до НАТО, ніж в Україні, а з іншого боку, в Україні немає таких проблем із “замороженими конфліктами”, як у Грузії з Абхазією та Південною Осетією.

“Не виключено, що надання ПДЧ Україні та Грузії може відбутися одночасно, але ставити це за кінцеву мету, не потрібно», - сказав О.КУПЧИШИН.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Україна та Грузія звернулися до НАТО з проханням розглянути питання про приєднання до ПДЧ. В ході Бухарестського самміту НАТО на початку квітня країни-члени НАТО вирішили відкласти прийняття рішення щодо приєднання Грузії та України до ПДЧ на грудень. Водночас, країни-члени НАТО підтвердили євроатлантичну перспективу для обох країн.

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