Австрія побудує огорожу від мігрантів на кордоні зі Словенією

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Австрії Йоханна Мікль-Ляйтнер,передає Бі-бі-сі. "Мета цього кроку - не закрити кордон, а забезпечити контрольований та впорядкований в'їзд (мігрантів) в нашу країну", - заявила Йоханна Мікль-Ляйтнер в інтерв'ю місцевій телерадіокомпанії.

Читайте такожНа вихідних до Австрії в'їхали 20 тисяч біженців

Тиждень тому влада Словенії почала пускати в країну мігрантів з території сусідньої Хорватії. Перед цим Словенія офіційно обмежила кількість мігрантів, яким буде дозволено в'їзд в країну. Запроваджено щоденний ліміт у розмірі 2,5 тис. осіб.

Австрія впускає в країну лише за 1500 чоловік в день. При цьому, після того, як Угорщина закрила свій кордон з Хорватією, Словенія залишилася єдиною точкою транзиту в Західну Європу для прибуваючих мігрантів.

Як повідомляється, ситуація на словенсько-австрійському кордоні хаотична. Тисячі мігрантів товпляться навколо дротяного паркану, який захищає ланцюжок неозброєної охорони. Мігрантів пропускають групами приблизно по 10 чоловік. Повідомляється, що в ніч на середу кілька мігрантів перебралися через огорожу нелегально.

Кількість мігрантів, які прибули в Європу з Близького Сходу і з північної Африки в 2015 році оцінюється приблизно в 700 тис. осіб.