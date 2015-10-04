У Відні десятки тисяч людей влаштували акцію на підтримку біженців (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

Зазначимо, що Австрія є ключовим перевалочним пунктом для багатьох біженців, які досягли Східної Європи.

За словами організаторів акції, благодійних груп і неурядових організацій, на вулиці столиці Австрії вийшли 60 тисяч осіб. Поліцейські заявили про присутність 20 тисяч осіб.

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Акція на підтримку біженців відбулася на тлі заяв про зростання підтримки антиіммігрантської Партії свободи (FPO), лідер якої пропонує побудувати паркан на кордоні, щоб зупинити потік мігрантів.

Через тиждень в Австрії відбудуться місцеві вибори, на яких FPO має хороші шанси на перемогу, в тому числі у Відні.

Раніше імміграційні служби країн ЄС провели порівняння допомоги, яку виплачують шукачам притулку. У середньому по Європі вони отримують по 49 євро на місяць. Найбільше виділяє Німеччина – 143 євро. Фінляндія на другому місці – близько 93 євро. На третьому місці-Франція – 91 євро.