Мін'юст РФ виключив "Солдатських матерів" зі списку "іноземних агентів"

Правозахисна організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" виключена зі списку іноземних агентів.

За даними мін'юсту, рішення було ухвалено ще 23 жовтня з формулюванням "припинення виконання функцій іноземного агента", повідомляє Русская служба Би-би-си.

"Солдатські матері" були включені в список иноагентов у серпні 2014 року. У правозахисній організації неодноразово заявляли, що вони не отримують фінансування з-за кордону, а, отже, внесення в реєстр мін'юсту позбавлене правових підстав.

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Тим часом мін'юст довів число організацій, включених до реєстру іноземних агентів, до круглого.

Список поповнили Красноярський регіональний екологічний громадський рух "Друзья сибирских лесов" та Омська міська громадська організація "Фотоклуб "Со-бытие".

"Всього станом на 28.10.2015 до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, було включено 100 організацій", - йдеться на сайті мін'юсту.