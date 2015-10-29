Росія допомагає Ірану перевозити зброю в Сирію, порушуючи резолюцію РБ ООН - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал Fox з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що літаки були помічені раніше на злітній смузі російської авіабази в сирійській Латакії.

Видання повідомляє, що польоти не були зареєстровані, і порушували відразу дві резолюції РБ ООН, що накладають збройне эмабрго на Іран.

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Джерела видання відзначають зростання перевезення іранської зброї російською стороною, які координуються командиром спецпідрозділу "ель-Кудс" Кусемом Сулеймані, яке спеціалізується на реалізації військових і таємних операцій за межами Ірану. Також повідомляється, що іранська цивільна авіакомпанія Mahan Air кілька разів в день перевозить військовий персонал з Тегерана в Латакію.

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Видання зазначає, що російський президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу обізнані про перевезення іранської зброї.