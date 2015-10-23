Обама призначив нового спецпредставника у коаліції з питань боротьби з ІДІЛ
19:17, 23 жовтня 2015Світ
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Глава США Барак Обама призначив Бретта Макгерка новим спецпредставником президента в коаліції на чолі з США з питань боротьби з «Ісламським державою».
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.
Макгерк вже довгий час є радником Білого дому з питань Іраку. Він також був заступником генерала Джона Аллена, який до цього був спецпредставником в коаліції проти терористичного угрупування «Ісламська держава».
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Аллен йде у відставку, тепер його заступник, Бретт Макгерк, буде на цій посаді.
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