Обама призначив нового спецпредставника у коаліції з питань боротьби з ІДІЛ

19:17, 23 жовтня 2015
Світ
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Глава США Барак Обама призначив Бретта Макгерка новим спецпредставником президента в коаліції на чолі з США з питань боротьби з «Ісламським державою».

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Макгерк вже довгий час є радником Білого дому з питань Іраку. Він також був заступником генерала Джона Аллена, який до цього був спецпредставником в коаліції проти терористичного угрупування «Ісламська держава».

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Аллен йде у відставку, тепер його заступник, Бретт Макгерк, буде на цій посаді.

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