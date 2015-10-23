Обама призначив нового спецпредставника у коаліції з питань боротьби з ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Макгерк вже довгий час є радником Білого дому з питань Іраку. Він також був заступником генерала Джона Аллена, який до цього був спецпредставником в коаліції проти терористичного угрупування «Ісламська держава».

Читайте такожСирійський міністр заявив, що найважчий етап війни вже пройдено і скоро ставлення до САР зміниться

Аллен йде у відставку, тепер його заступник, Бретт Макгерк, буде на цій посаді.