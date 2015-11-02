Партія Алієва заявляє про впевнену перемогу на парламентських виборах в Азербайджані

1 листопада виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом, явка склала 55,7%, повідомляє Радіо Свобода.

За даними американської компанії «Arthur J.Finkelstein & Associates», яка спеціалізується на проведенні електоральних опитувань, правляча партія лідирує з показником 74% підтримки виборців.

Голосування відбувалося без участі опозиційних партій і багатьох західних спостерігачів.

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Спостережна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відмовилася відправляти своїх спостерігачів на вибори після того, як влада захотіла скоротити кількість наглядачів за голосуванням.

Зазначається, що вибори відбувалися на тлі дворічного придушення опозиційних сил, правозахисників і незалежних журналістів у Азербайджані.

Як повідомляв УНІАН, в Азербайджані проходили вибори до парламенту країни - Міллі Меджліс. Представники опозиції бойкотують вибори, називаючи їх несправедливими. Також деякі провідні західні організації, покликані спостерігати за ходом голосування, відмовилися направляти в країну своїх представників.