В Азербайджані проходять парламентські вибори

Як повідомляє Російська служба ВВС, представники опозиції бойкотують вибори, називаючи їх несправедливими.

Також деякі провідні західні організації, покликані спостерігати за ходом голосування, відмовилися направляти в країну своїх представників.

За місце у парламенті борються 676 кандидатів, кількість місць в якому обмежена 125 мандатами.

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На думку експертів, у парламенті знову домінуватимуть прихильники президента, який успадкував свій пост у 2003 році від батька Гейдара Алієва.

Національна рада демократичних сил, яка є основною опозиційною силою в країні, відмовилася брати участь у парламентських виборах.

«В країні не виконано і половину умов, необхідних для проведення вільних і справедливих виборів, - йдеться в заяві альянсу. - Тому НРДС відмовляється брати участь у цій імітації виборів і тим самим надавати їм легітимність».

Кілька інших опозиційних партій, у тому числі Демократична партія Азербайджану, також прийняли рішення бойкотувати ці вибори.

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У вересні цього року Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ оголосило, що не спостерігатиме за ходом виборів до парламенту «у зв'язку з обмеженнями, накладеними владою Азербайджану».

Однак 30 жовтня в країну прибула делегація спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи для спостереження за виборами.