ЄБРР виділить 135 млн. євро для нормалізації на Чорнобильській АЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄББР) сьогодні вирішив виділити 135 млн. євро на безоплатній основі для нормалізації ситуації на території Чорнобильської атомної електростанції.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.

У банку нагадали, що у вересні 2007 року було підписано два ключових контракти, необхідних для просування в цьому напрямі. ЄБРР є розпорядником використовуваних при цьому коштів.

Так, один контракт передбачає створення нового безпечного укриття – споруди, яку буде зведено над четвертим блоком ЧАЕС. Другий підряд видано на завершення будівництва тимчасового сховища №2; мета цього проекту – забезпечити зберігання відпрацьованого палива з реакторів 1-3.

Вважається, що грант (безоплатна допомога) ЄБРР слугуватиме свого роду каталізатором і зможе надати додатковий імпульс у сенсі мобілізації донорської допомоги на потреби Чорнобиля від інших держав.

Також у повідомленні зазначено, що на саміті «великої вісімки», що відбувся в Хайлігендаммі (Німеччина) 2007 року, керівники країн, які до неї належать, підтвердили свою відданість переведенню чорнобильського об`єкту в безпечний стан. Проте дефіцит коштів все ще не заповнено.

За інформацією ЄБРР, сьогодні тривають підготовчі роботи за проектом зведення нового безпечного укриття. Недавно було визначено контракт на розчищення території та землерийні роботи. Ці приготування є обов’язковою умовою для подальшого створення фундаменту для укриття.

Також зараз підрядники розробляють ескізний і детальний технічні проекти і для нового безпечного укриття, і для сховища. Остаточні проекти планують представити українським органам нагляду навесні 2009 року.

Врешті новим безпечним укриттям буде накрите нинішнє укриття, зведене після аварії 1986 року, технічний стан якого погіршується. Проте завдяки вжитим на кошти, виділені з Фонду Чорнобильського укриття, грунтовним заходам зі стабілізації об`єкту «Укриття» вдалося суттєво знизити небезпеку його обвалення.

Нове безпечне укриття буде змонтовано на об`єкті й потім по рейках насунено на реактор. Це буде найбільший проект такого роду в історії інженерної думки: розміри укриття становлять 257 метрів (840 футів) у поперечнику, 105 метрів (345 футів) заввишки та 150 метрів (490 футів) завдовжки. Споруду, термін служби якої становить 100 років, буде оснащено кранами для її можливого подальшого демонтажу.

Проект зведення нового безпечного укриття фінансується із коштів Фонду Чорнобильського укриття, а проект будівництва тимчасового сховища № 2 – за лінією Рахунку ядерної безпеки. Розпорядницькі та управлінські функції за обома фондами виконує ЄБРР, який зараз керує загалом шістьма фондами, призначеними для забезпечення ядерної безпеки та виведення об`єктів з експлуатації.

Внески до Фонду Чорнобильського укриття зробили зазначені нижче країни: Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція, Данія, Європейське Співтовариство, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кувейт, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Росія, Об’єднане Королівство, Сполучені Штати Америки, Україна, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція та Японія. Пожертви зробили Ізраїль, Ісландія, Корея, Португалія, Словацька Республіка та Словенія.

Внески на Рахунок ядерної безпеки надійшли від Бельгії, Німеччини, Данії, Європейського Співтовариства, Італії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Об’єднаного Королівства, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії.