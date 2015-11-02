Більшість росіян вважають, що їхня країна ніколи не була агресором (опитування)

59% опитаних вважають, що Росія ніколи не була агресором або ініціатором конфліктів, а 26% розглядають Росію як жертву конфліктів, постраждалу сторону, свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром".

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Також зростає частка росіян, які вважають, що Росії "не слід звертати уваги на критику з боку Заходу", – нині так думають більше двох третин опитаних.

82% респондентів впевнені у ворожості політики стосовно Росії, що проводиться західними країнами і виявляється в першу чергу в санкціях проти російської економіки (55%) і веденні інформаційної війни (44%).

ЯКЕ З НАСТУПНИХ ТВЕРДЖЕНЬ БЛИЖЧЕ ВСЬОГО ДО ОСОБИСТО ВАШОЇ ТОЧКИ ЗОРУ? трав.98 берез.14 жовт.15 Росія ніколи не була агресором або ініціатором конфліктів з іншими країнами 37 55 59 Росія в більшості випадків була жертвою конфліктів, постраждалою стороною 29 27 26 Росія в більшості випадків була агресором, винуватцем конфліктів з іншими країнами 16 5 5 Росія завжди була агресором, винуватцем конфліктів з іншими країнами 3 1 2 Інше 1 2 1 Важко відповісти 15 11 7

Крім того, відповідаючи на запитання про причини ворожості Заходу стосовно Росії, 47% опитаних заявили, що Захід "боїться Росії, її військової могутності", а 41% взагалі вважають, що Захід прагне "прибрати до рук природні багатства" Росії.

Опитування проведене 23 – 26 жовтня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.