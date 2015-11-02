На місці катастрофи А321 виявили паспорти українців

Про це повідомив директор департаменту пожежно-рятувальних сил МНС Росії Олександр Агафонов, передає РІА Новости.

"Серед документів, знайдених на місці катастрофи, є паспорти громадян України", - сказав він.

Агафонов уточнив, що кількість виявлених документів і особистих речей буде зростати.

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"Роботи тривають. Рятувальники МНС працюють в улоговині, де виявлений великий фрагмент літака з особистими речами і надувним трапом", — зазначив директор департаменту МНС.

До роботи на місці аварії приступили французькі фахівці, також працюють представники МАК і авіаційної влади Єгипту.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха у Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.