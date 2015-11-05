В.о. прем'єра Румунії призначено міністра освіти Кимпяну
14:42, 05 листопада 2015Світ
57 0
Президент Румунії Клаус Йоханніс призначив виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни міністра освіти Соріна Кимпяну.
Сорін Кимпяну став в.о. прем'єр-міністра / gov.ro
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Нагадаємо, 4 листопада прем'єр Віктор Понта, який подав у відставку після протестів через пожежу в одному з нічних клубів Бухареста, в результаті якої загинули 32 людини.
Читайте такожПрезидент Румунії назвав причину виникнення пожежі у нічному клубі Бухареста, внаслідок якої загинули 27 осіб
Через кілька годин після рішення про відставку уряду тисячі людей знову вийшли на вулиці румунської столиці, вимагаючи дострокових виборів і подальших політичних реформ.
Протести відбулися і в інших великих містах Румунії.
Понта, якому раніше пред'явили звинувачення в корупції, висловив надію, що відставка його уряду «задовольнить людей, які вийшли на вулиці».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter