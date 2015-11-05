В.о. прем'єра Румунії призначено міністра освіти Кимпяну

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, 4 листопада прем'єр Віктор Понта, який подав у відставку після протестів через пожежу в одному з нічних клубів Бухареста, в результаті якої загинули 32 людини.

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Через кілька годин після рішення про відставку уряду тисячі людей знову вийшли на вулиці румунської столиці, вимагаючи дострокових виборів і подальших політичних реформ.

Протести відбулися і в інших великих містах Румунії.

Понта, якому раніше пред'явили звинувачення в корупції, висловив надію, що відставка його уряду «задовольнить людей, які вийшли на вулиці».