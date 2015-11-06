В Антальї затримали ймовірних пособників "Ісламської держави"

У поліції повідомили, що затриманих у ході антитерористичного рейду перевіряють на зв'язок з "Ісламською державою", При цьому інших подробиць не повідомляється, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Стамбулі ліквідовані підпільні центри підготовки бойовиків "Ісламської держави"

Спецоперація була проведена менш ніж за два тижні до саміту G-20, який пройде в місті 15-16 листопада.

Напередодні стало відомо, що Туреччина, яка є учасником військової коаліції проти "Ісламської держави", планує провести військову операцію проти джихадистів в Іраку.

Раніше турецькі збройні сили наносили удари переважно по позиціях підрозділів сирійських курдських угрупувань, які Анкара вважає терористичними і такими, що загрожують територіальній цілісності Туреччини.

Антитерористичні рейди стали проводитися в Туреччині частіше після двох вибухів в Анкарі, що забрали життя понад 100 осіб. Туреччина звинуватила в цьому "Ісламську державу".

Арешти ймовірних вербувальників джихадстського угруповання проходять по всьому світу: зокрема, кілька днів тому поліція іспанської автономної області Каталонія заарештувала двох осіб, підозрюваних у зв'язках з бойовиками.