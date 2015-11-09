77% росіян вважають малоймовірними протести проти падіння рівня життя – опитування

Про це свідчить опитування Левада-Центру, результати якого є у розпорядженні УНІАН.

На питання «Наскільки можливі зараз у вашому місті масові виступи населення проти падіння рівня життя, на захист своїх прав» 77% відповіли «малоймовірні», 18% - «цілком можливі». Вагалися з відповіддю 5%.

Читайте такожУ Росії почали підвищувати пенсійний вік

При цьому, якщо такого роду масові виступи протесту відбудуться, готові взяти в них участь лише 11% (у серпні цього року – 13%), не готові - 83% (у серпні - 80%). Вагалися з відповіддю 6%.

Висловлюючи ставлення до страйків, 12% респондентів заявили, що «страйки в нашій країні неприпустимі», 30% - «страйками нічого не можна добитися», 28% - «страйк – це крайній захід, але в нинішніх умовах його буває неможливо уникнути», 16% - «страйк – нормальний засіб вирішення назрілих проблем», 7% - «страйк – єдиний спосіб домогтися задоволення своїх вимог». 6% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 23-26 жовтня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%