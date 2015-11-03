Опитування: 74% росіян знову обрали б Путіна президентом, на другому місці - Жириновський

Діяльність президента РФ Володимира Путіна на своєму пості позитивно оцінюють 85% росіян, пише РИА Новости з посиланням на дані опитування фонду "Общественное мнение" (ФОМ).

На питання про те, за кого б ви проголосували, якби наступної неділі були президентські вибори, 74% респондентів відповіли, що вибрали б кандидатуру Володимира Путіна. На другому місці зі значним відставанням - Володимир Жириновський (4%), третє місце дісталося Геннадію Зюганову (3%).

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За даними ФОМ, на питання соціологів, як вони оцінюють діяльність президента на його посту, 85% опитаних відповіли, що Путін "добре виконує свої обов'язки".

Опитування проводилося серед громадян РФ від 18 років і старше 25 жовтня 2015 року у формі інтерв'ю за місцем проживання. Кількість суб'єктів РФ, населених пунктів і респондентів, а також статпохибка вказані в параметрах опитування у кожного питання.