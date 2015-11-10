У Таїланді померла найвища людина у світі

Як повідомили місцеві ЗМІ, Порнчай страждав від численних захворювань, пов'язаних з гормональним розладом, і помер у лікарні, куди був доставлений незадовго до цього. Кілька останніх років таїландський велетень був прикутий до ліжка, пише ТАСС.

Після дорожньої аварії молодий чоловік змушений був якийсь час пролежати в ліжку, з якого піднятися вже не зміг. За останній рік він схуд на 72 кг і підріс ще на 12 см, але ослаблі м'язи все одно не могли витримати навантаження в 153 кг. Саме стільки важив Порнчай Саосрі.

Читайте такожКнига Гіннесса розповіла про головні світові рекорди за 60 років

Як розповіла мати гуллівера з провінції Сурін, її син був звичайною дитиною аж до шостого класу. Однак потім почав стрімко рости, наводячи жах всіх родичів і знайомих. Як вважають лікарі, у молодої людини спостерігався сильне гормональний розлад, через який він, власне, і не припиняв рости. Навіть коли Порнчай вставав на коліна, його батьки насилу могли дотягнутися до плеча своєму чаду.

Сім'я Саосрі живе дуже бідно, займаючись сільським господарством. Все їхнє багатство - один гектар рисового поля та чотири бика. Після того, як близько місяця тому про Порнчая Саосрі написали всі газети королівства, жалісливі жителі Таїланду почали висилати сім'ї велетня гроші. За місяць накопичилося більше 100 тис. бат пожертвувань (близько $2,8 тис.). Тепер ці кошти підуть не на лікування Порнчая, а на його проводи в інший світ.

Влада провінції Сурін неодноразово мала намір звернутися в Книгу рекордів Гіннесса, щоб підтвердити для Порнчая статус найвищої людини на планеті, але так і не встигли. Видання між тим називає найвищою людиною планети Султана Кесена з Туреччини. Його зріст - 251 см.