Підозрюваний у причетності до терактів у Парижі може переховуватися у Мадриді - ЗМІ

Влада Франції повідомили Іспанію про те, що підозрюваний у причетності до терактів у Парижі Салах Абдельсалам міг проникнути на територію королівства, повідомляє ТАСС з посиланням на Europa Press.

Згідно з повідомленням, представники французької поліції вже направили дані про підозрюваного в Мадрид. Раніше сьогодні Абдельсалам був оголошений в розшук у Франції.

"Як повідомило французьке МВС, це чоловік 1989 року народження, зріст 1,75 метра, очі карі. Встановлено, що брат Салаха, Брахім, загинув в ході штурму спецназом концертного залу "Батаклан". Саме особистість Брахіма була встановлена по відбитку пальця, знайденого після того, як терорист-смертник підірвав себе", - зазначає видання.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли неподалік від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

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Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.