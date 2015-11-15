Влада Франції назвала ім'я та місце проживання другого причетного до терактів бойовика - CNN

Про це передає РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Другим терористом виявився Ісмаїл Омар Мостефа. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член французького парламенту і мер міста Шартр Жорж П'єр.

За його даними, терорист проживав у Шартрі щонайменше до 2012 року.

Читайте такожЗ'явилося нове відео перестрілки з терористами у ПарижіРаніше сербська газета Blic опублікувала зображення паспорта одного з терористів, що атакували Париж увечері 13 листопада.

Паспорт громадянина Сирії на ім'я Ахмеда Алмохаммеда був виявлений поряд з останками одного зі смертників.