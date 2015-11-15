Влада Франції назвала ім'я та місце проживання другого причетного до терактів бойовика - CNN
06:10, 15 листопада 2015Світ
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Французька влада назвала ім'я другого терориста-смертника, причетного до терактів у Парижі.
REUTERS
Про це передає РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.
Другим терористом виявився Ісмаїл Омар Мостефа. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член французького парламенту і мер міста Шартр Жорж П'єр.
За його даними, терорист проживав у Шартрі щонайменше до 2012 року.
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