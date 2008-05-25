ЦВК Грузії відмінила результати голосування на 26 дільницях

Центральна виборча комісія Грузії анулювала результати парламентських виборів на 26 виборчих дільницях, повідомляє Lenta.ru.

Всього на виборах у Грузії були відкриті 3604 виборчі дільниці.

Грузинська опозиція має намір звернутися до судів, які мають право скасувати результати голосування не тільки на дільницях, але й в округах. Як заявив один із лідерів опозиції Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, в деяких округах "шляхом фальсифікації правляча партія одержала мало не 100 відсотків голосів".

Опозиція заявляє про грубі порушення в декількох округах.

Парламентські вибори в Грузії пройшли 21 травня. За даними грузинського Центрвиборчкому, перемогу здобула правляча партія "Єдиний національний рух", яка отримала за пропорційною системою 59,4% голосів. "Об`єднана опозиція" набрала 17,6%, Християнсько-демократичний рух - 8,2%, Лейбористська партія - 7,5%. За мажоритарними списками правляча партія одержала 71 депутатський мандат із 75.

Парламент Грузії налічує 150 депутатів. Офіційні результати виборів означають, що "Єдиний національний рух" одержить у палаті конституційну більшість.