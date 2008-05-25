ЦВК Грузії відмінила результати голосування на 26 дільницях
Опозиція має намір звернутися до суду
Центральна виборча комісія Грузії анулювала результати парламентських виборів на 26 виборчих дільницях, повідомляє Lenta.ru.
Всього на виборах у Грузії були відкриті 3604 виборчі дільниці.
Грузинська опозиція має намір звернутися до судів, які мають право скасувати результати голосування не тільки на дільницях, але й в округах. Як заявив один із лідерів опозиції Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, в деяких округах "шляхом фальсифікації правляча партія одержала мало не 100 відсотків голосів".
Опозиція заявляє про грубі порушення в декількох округах.
Парламентські вибори в Грузії пройшли 21 травня. За даними грузинського Центрвиборчкому, перемогу здобула правляча партія "Єдиний національний рух", яка отримала за пропорційною системою 59,4% голосів. "Об`єднана опозиція" набрала 17,6%, Християнсько-демократичний рух - 8,2%, Лейбористська партія - 7,5%. За мажоритарними списками правляча партія одержала 71 депутатський мандат із 75.
Парламент Грузії налічує 150 депутатів. Офіційні результати виборів означають, що "Єдиний національний рух" одержить у палаті конституційну більшість.