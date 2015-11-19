ЗМІ: Конструкція бомби, яка могла вибухнути в А321, використовувалася у терактах в Росії

Конструкція бомби, яка ймовірно вибухнула на борту Airbus А321 компанії «Когалымавиа» над Єгиптом, багато в чому нагадує вибухові пристрої, використані терористами для підриву житлових будинків у Москві в 1999 році.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на власних експертів.

Нагадаємо, в середу журнал ісламістів Dabiq опублікував знімки вибухового пристрою, який, як стверджують терористи, було використано на борту російського літака. Судячи по знімку, вибухівка була закладена в алюмінієвій банці з-під напою Schweppes ємністю 0,33 літра, для її підриву використовувалися електронний таймер і армійський електродетонатор.

Вибухові пристрої у вигляді алюмінієвих банок з-під напоїв, наповнених вибухівкою, активно застосовувалися бойовиками під час конфліктів на Північному-Кавказі в якості гранат і мін-пасток.

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Джерела «Ъ» звернули увагу на те, що механізм приведення в дію бомби, опублікованій на фотографії ІД, ідентичний тим, що терористи використовували при підриви житлових будинків на вулиці Гур'янова і Каширському шосе Москви 8 і 13 вересня 1999 року. Їх жертвами, нагадаємо, стали 230 осіб.

Нагадаємо, раніше джерело «Ъ», близьке до слідства, повідомило, що вибух на борту А321 стався, ймовірно, в салоні. Епіцентр вибуху нібито знаходився в кінці салону, де розташовуються хвостові шпангоути. За попередньою версією, бомба могла бути закладена під пасажирське сидіння біля вікна. Її спрацювання призвело до руйнування шпангоута і розгерметизації салону, яка мала характер вибухової.