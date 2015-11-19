Twitter перестав працювати по всьому світу (карта збоїв)

Через збої на головній сторінці соцмережі видно тільки білий фон. Адміністрація Twitter поки не повідомила про причини поломки.

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За даними сайту downdetector.com, найбільше повідомлень про збої надходить із Великобританії, Нідерландів та Німеччини.

Користувачі з РФ зазначають, що не завантажується навіть додаток. У десктопній версії після завантаження виникає лише порожня сторінка.

"Не вдається отримати твіти. Повторіть спробу пізніше", - пише система.

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