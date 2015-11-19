Аварія поїзда у Франції: кількість загиблих збільшилася до 11

Кількість загиблих в катастрофі високошвидкісного поїзда TGV , який зійшов з рейок 14 листопада в Ельзасі на швидкості 243 кілометрів на годину, збільшилася до 11 осіб, повідомляє L'Еxpress.fr.

Відзначається, що на момент сходження з рейок в кабіні машиніста перебувало сім чоловік, замість передбачених чотирьох.

Підкреслюється, що всього внаслідок залізничної катастрофи постраждало 53 особи: 11 загинуло і 42 були поранені.

"Це, нажаль, може виявитися ще не остаточною цифрою, остільки 4 поранених досі перебувають у критичному стані", - заявив в ході брифінгу в понеділок заступник прокурора Страсбурга Алєксандр Шевріє.

Зазначається, що знаходилися в поїзді четверо дітей отримали легкі поранення.

Читайте такожЗМІ: На сході Франції зійшов з рейок швидкісний потяг, загинули п'ятеро осіб

Повідомляється, що на місці катастрофи вже знайдені два чорні скриньки, записи яких будуть використані під час судового розслідування трагедії, що спричинила людські жертви.