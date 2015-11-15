Олланд назвав ймовірну причину аварії швидкісного поїзда у Франції

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на офіційну заяву французького лідера щодо аварії на залізниці.

"Випробувальний потяг TGV, який прямував некомерційною лінією з метою проведення тестів, зійшов з рейок близько 15:00 у районі населеного пункту Еквешем (Ельзас). Близько 50 осіб перебували на борту. За попередньою інформацією, йдеться про технічні проблеми. Це був нещасний випадок", – зазначив Олланд.

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Президент також висловив слова підтримки потерпілим та їхнім родичам. Він також подякував рятувальникам, які працюють на місці аварії.

Нагадаємо, внаслідок аварії в Ельзасі загинули 10 людей, ще п’ять зникли безвісти, 12 зазнали тяжких поранень.