Спецслужби США та Іраку запідозрили бойовиків ІДІЛ у розробці хімзброї - AP

Про це повідомили джерела в органах безпеки, передає "Новое время" з посиланням на AP.

Зокрема, ісламісти організували підрозділ, який займається виключно розробкою хімзброї, у цьому їм допомагають фахівці з Іраку і Сирії. Спецслужби вважають, що бойовики використовували іприт на полях боїв у Сирії і Іраку.

"Вони (бойовики ІД) мають повну свободу вибору місця для своїх лабораторій і мають широке коло експертів у складі цивільних і військових, які надають їм допомогу", - повідомив представник іракських спецслужб.

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Тим не менш, розвідка США наразі не вірить у можливості терористів виготовити якісну хімзброю або її складові, вважаючи, що вони швидше самі собі нашкодять, намагаючись зробити їх.

Американців підтримує й анонімний представник європейської спецслужби, який вказав, що іприт може виготовлятися ісламістами у невеликих кількостях і низької якості.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що його країна може зіткнутися з хімічною або біологічною атакою терористів.