Терористи можуть використовувати хімічну та біологічну зброю - прем'єр Франції

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс у виступі в парламенті, повідомляє BBC Україна.

Парламентарії вирішують, чи продовжувати надзвичайний стан на три місяці після терактів, що відбулися в Парижі в п'ятницю, 13 листопада. Відповідальність за це взяла на себе «Ісламська держава».

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів. Згідно з останніми даними, в результаті нападів в Парижі загинуло 132 осіб, понад 350 отримали поранення.