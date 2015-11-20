У Кувейті заарештували членів групи підтримки "Ісламської держави"
03:52, 20 листопада 2015Світ
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Влада Кувейту повідомила в четвер про арешт членів екстремістської групи, що переправляла кошти й озброєння, включно з ракетами і системами протиповітряної оборони, екстремістському угрупованню «Ісламська держава».
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як заявило Міністерство внутрішніх справ країни, серед членів групи – громадяни Лівану, Сирії, Австралії, Єгипту й самого Кувейту.
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Кувейт уже став об’єктом нападу ісламістів, коли наприкінці червня був здійснений вибух у мечеті в місті Кувейті, внаслідок чого загинуло 27 людей. Відповідальність за напад узяло на себе угруповання, пов’язане з «Ісламською державою»; кілька його членів потрапили під суд через цей напад.
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