У Кувейті заарештували членів групи підтримки "Ісламської держави"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявило Міністерство внутрішніх справ країни, серед членів групи – громадяни Лівану, Сирії, Австралії, Єгипту й самого Кувейту.

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Кувейт уже став об’єктом нападу ісламістів, коли наприкінці червня був здійснений вибух у мечеті в місті Кувейті, внаслідок чого загинуло 27 людей. Відповідальність за напад узяло на себе угруповання, пов’язане з «Ісламською державою»; кілька його членів потрапили під суд через цей напад.