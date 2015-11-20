Нападники на готель у Малі спілкувалися англійською – Reuters

Відомий співак із Гвінеї Сикуба "Бамбіно" Діабат, який був в числі заручників у Малі, повідомив, що чув, як терористи, що захопили готель, перемовлялися між собою.

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"Я чув, як вони спілкувалися англійською", – цитує звільненого заручника Reuters.

У той же час співрозмовник видання зазначив, що не бачив нападників, оскільки вони знаходилися в іншій кімнаті.

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація готелю повідомляла про те, що готель атакували двоє озброєних чоловіків. При цьому джерело Reuters говорило про 10 нападників. ЗМІ повідомляли, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами. Надходили повідомлення про перестрілку з терористами.

Один зі співробітників готелю розповів Associated Press, що при нападі бойовики застосували гранати. Число жертв нападу зросло до 9 осіб.