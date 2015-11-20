Кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася до дев'яти
12:36, 20 листопада 2015Світ
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Кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася.
кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася / Twitter
Про це повідомляє The Daily Mail.
В результаті захоплення готелю Radisson Blu в Малі, за останніми даними, загинули дев'ять людей.
Як повідомляв УНІАН, напад на готель скоїли 10 озброєних людей. Під час захоплення готелю в Малі в заручниках могли опинитися 170 осіб.
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