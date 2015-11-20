Кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася до дев'яти

Про це повідомляє The Daily Mail.

В результаті захоплення готелю Radisson Blu в Малі, за останніми даними, загинули дев'ять людей.

Як повідомляв УНІАН, напад на готель скоїли 10 озброєних людей. Під час захоплення готелю в Малі в заручниках могли опинитися 170 осіб.