Кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася до дев'яти

12:36, 20 листопада 2015
Світ
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Кількість жертв нападу джихадистів на готель у Малі збільшилася.

Twitter

Про це повідомляє The Daily Mail.

В результаті захоплення готелю Radisson Blu в Малі, за останніми даними, загинули дев'ять людей.

Як повідомляв УНІАН, напад на готель скоїли 10 озброєних людей. Під час захоплення готелю в Малі в заручниках могли опинитися 170 осіб.

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